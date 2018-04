اندلاع حريق بمكتب العمل والتأهيل في بني وليد

المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي بني وليد، بأنَّ مكتب العمل والتأهيل «القوى العاملة» سابقاً في مدينة بني وليد تعرّض، لحريق دون معرفة الخلفية والأسباب حتى الآن.

وتابع المكتب الإعلامي بني وليد، في منشور على صفحته الرسمية «فيسبوك»، أن أهالي بني وليد أعربوا عن استنكارهم لهذه الجريمة التي تستهدف المؤسسات الحكومية، مطالبين الجهات الأمنية بضرورة ملاحقة الفاعلين ومحاكمتهم.

يُشار إلى أنَّ هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض لها إحدى المقرات الحكومية بمدينة بني وليد لاندلاع النيران، حيثُ تعرض المركز الصحي الجملة ومكتب الخطوط الجوية للعبث والاحتراق في وقت سابق.

