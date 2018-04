المتوسط:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، نشرة الأحمال اليوم الجمعة.

وقالت الشركة فى تقريرها اليوم الجمعة، إنه لا يوجد ساعات لطرح الأحمال اليوم، ولا يوجد عجز متوقع أيضا، وأن الاستهلاك المتوقع 4200 ميجاوات، وأن القدرة الإنتاجية الفعلية 4350 ميجاوات.

