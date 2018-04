«تخطيط الوفاق» واليونيسيف تنظمان أول اجتماع لتنفيذ المسح العنقودي

المتوسط:

عقدت وزارة التخطيط في حكومة الوفاق ومنظّمة اليونيسف أول اجتماع تشاوري حول تنفيذ المسح العنقودي المتعدد المؤشرات في ليبيا، اليوم الجمعة، بمشاركة الوزارات والإدارات المعنية ومصلحة الإحصاء والتعداد والمركز الوطني لمكافحة الأمراض وعدد من وكالات الأمم المتحدة في ليبيا.

و المسح العنقودي متعدد المؤشرات (MICS) هو برنامج دولي وضعته اليونيسف لعمل المسوحات الأسرية. وهو مصمم لجمع تقديرات سليمة إحصائياً وقابلة للمقارنة دولياً للمؤشرات الرئيسية التي تستخدم في تقييم حالة الأطفال والنساء في مجالات الصحة والتعليم وحماية الأطفال وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. كما يمكن للمسح العنقودي متعدد المؤشرات أن يستخدم كأداة لجمع البيانات المستخدمة في رصد التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المحلية والالتزامات العالمية التي تهدف إلى تعزيز رفاه الأطفال، والتي منها الأهداف الإنمائية للألفية.

