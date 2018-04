«الأمم المتحدة» تُقدم برنامجًا لمشاركة الفتيات في مجال الاتصال

المتوسط:

بمناسبة اليوم العالمي للفتيات في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، استعرض برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، برامجه المقدمة في بنغازي، والمدن الأخرى لِمشاركة الفتيات في هذا المجال.

وأضاف «برنامج الأمم المتحدة»، خلال منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه بدعم من عدد كبير من الشركاء الدوليين بينهم الاتحاد الأوروبي، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تزويد عدد كبير من النساء بمهارات استخدام التكنولوجيا، وذلك من أجل مساعدتهن على إنشاء شركاتهن الخاصة وتسهيل إندماجهن في أسواق العمل المحلية والدولية.

وأكد برنامج الأمم المتحدة الانمائي في ليبيا، أن وصول النساء إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحد أبرز عوامل الاستقرار والنمو الاقتصادي.

