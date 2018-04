مشروع لتطهير المياه بـ 55 مدرسة في سبها

المتوسط:

قام المجلس البلدي سبها، خلال الأيام الماضية، بـ تنفيذ مشروع تركيب أجهزة تحلية ذات مواصفات عالية في مدارس البلدية، إذ يستهدف المشروع قرابة الـ 55 مدرسة.

وأفاد محمد الزين مدير تطوير البرامج في المشروع، بأنَّ المشروع عبارة عن دعم للمدارس من قبل المجلس البلدي سبها، من خلال تركيب أجهزة تحلية وتبريد وتعقيم المياه بمعدل جهازين في كل مدرسة، إلى جانب توفير القرطاسية لإدارات المدارس العامة في المدينة المقدر عددها بـ 55 مدرسة.

وأوضح الزين، أنّه تم اختيار هذا المشروع من بين مجموعة من المشاريع، لأنه يعتبر من أهم الأولويات التي تمس الطلبة بشكل مباشر.

