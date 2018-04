المتوسط:

وافق المجلس البلدي بزليتن على شراء وتوريد عدد 4 مضخات غاطسة وعدد محركين لمضخات غاطسة لصالح مكتب الشركة العامة للمياه والصرف الصحي زليتن وبقيمة إجمالية تبلغ 39 ألف دينار.

وكان المجلس البلدي قد سلم لمكتب الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في فبراير الماضي عدد 2 مضخة غاطسة وعدد 4 محركات لمضخات غاطسة بقيمة إجمالية تبلغ 53ألف دينار.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام المجلس البلدي بتقديم الخدمات للقطاعات الخدمية في البلدية والتي لم تجد دعما من الجهات الحكومية التي تتبعها.

The post «بلدية زليتن» تُوفر 4 مضخات لصالح «العامة للمياه» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية