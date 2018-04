المتوسط:

أبدى رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، استعداد المملكة المغربية الدائم لاحتضان أي لقاء يجمع الأطراف الليبية، من أجل إنهاء الأزمة في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء العثماني مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، أمس الخميس، مسلبحث العلاقات الليبية المغربية ومستجدات الحوار السياسي بين الأطراف الليبية.

The post رئيس الوزراء المغربي: مستعدون لاحتضان أي لقاء لإنهاء الأزمة الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية