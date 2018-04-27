وفد جزائري يبحث تقديم الدعم لشركة الكهرباء في ليبيا

عقد بمقر الشركة العامة للكهرباء، خلال اليومين الماضيين، اجتماع ضم وفد من شركات الإنتاج الكهربائي بالجزائر، مع مدير عام الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء ومستشار المدير التنفيذي لشؤون الإنتاج وعدد من مدراء إدارة الإنتاج بالشركة، بالإضافة إلى مدير إدارة العلاقات العامة.

وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على تقديم المساعدة الفنية للشركة العامة للكهرباء من قبل شركات الإنتاج بالجزائر، كما قام الوفد الجزائري بزيارة إلى محطة جنوب طرابلس الغازية.

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