اشتباكات مسلحة بمحيط اللواء السادس بسبها وسقوط جرحى

أصيب ثلاثة من عناصر اللواء السادس مشاة التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، خلال اشتباكات اندلعت بمحيط اللواء، بين عناصر اللواء وقوات يرجح انتماءها للمعارضة التشادية المتواجدة بالمدينة.

هذا وكانت البوابة الرئيسية لمقر اللواء السادس مشاة، قد تعرضت الاثنين الماضي، لهجوم بقذائف الدبابات والأسلحة الثقيلة، من قبل العصابات التشادية والمرتزقة والمجرمين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

الجدير بالذكر أن آمر اللواء السادس مشاة المكلف من قبل القوات المسلحة الليبية خليفة عبد الحفيظ قد أعلن في وقت سابق وقف إطلاق النار من جانبه إلا في حالة الدفاع عن النفس.

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