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العامة للكهرباء: 150 ميجاوات فائض التوليد ولا طرح للأحمال

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في نشرتها اليومية، عن وجود فائض في الشبكة يقدر بـ 150 ميجاوات.

وأكدت الشركة في نشرتها، أن التوليد المتاح اليوم يقدر بـ 4350 ميجاوات، فيما يقدر الإستهلاك المتوقع بـ 4200 ميجاوات، فيما أكدت الشركة عدم وجود طرح للأحمال.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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