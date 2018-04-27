العامة للكهرباء: 150 ميجاوات فائض التوليد ولا طرح للأحمال

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في نشرتها اليومية، عن وجود فائض في الشبكة يقدر بـ 150 ميجاوات.

وأكدت الشركة في نشرتها، أن التوليد المتاح اليوم يقدر بـ 4350 ميجاوات، فيما يقدر الإستهلاك المتوقع بـ 4200 ميجاوات، فيما أكدت الشركة عدم وجود طرح للأحمال.

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