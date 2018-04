المتوسط:

شارك وزير الخارجية المفوض لحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة ، في أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب الذي اقيم بباريس تحت عنوان «لا أموال للإرهاب»، أمس الخميس.

ويأتي المؤتمر الدولي الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس بحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في إطار المساهمة الليبية في الجهود الدولية الرامية إلى محاربة الإرهاب في مؤتمر باريس لمكافحة تمويل الإرهاب بمشاركة 72 دولة.

The post سيالة يشارك في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في باريس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية