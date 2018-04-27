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سيالة يشارك في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في باريس

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

شارك وزير الخارجية المفوض لحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة ، في أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب الذي اقيم بباريس تحت عنوان «لا أموال للإرهاب»، أمس الخميس.

ويأتي المؤتمر الدولي الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس بحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في إطار المساهمة الليبية في الجهود الدولية الرامية إلى محاربة الإرهاب في مؤتمر باريس لمكافحة تمويل الإرهاب بمشاركة 72 دولة.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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