«صحة الوفاق» تبحث احتياجات مستشفيات بلدية صبراتة

المتوسط:

زار وفد من وزارة بحكومة الوفاق الوطني بلدية صبراتة، خلال اليومين لماضيين، للاطلاع على أوضاع مستشفيات المدينة.

واطلع الوفد خلال زيارته على المشاكل والصعوبات التي تواجه العمل بمستشفى صبراتة التعليمي، إضافة، إضافة إلى زيارة المعهد القومي لعلاج الأورام والاطلاع على مراحل الصيانة بمرافقه.

واجتمع الوفد خلال زيارته مع مديري مستشفى صبراتة التعليمي والمعهد القومي لعلاج الأورام لبحث آلية معالجة المشاكل التي تواجه عملهما وتحول دون تقديم الخدمات للمواطنين.

كما بحث الوفد آلية توفير الاحتياجات الصحية بالبلدية من مواد تشغيلية للمستشفى والمعهد والمراكز الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

