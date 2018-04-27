معيتيق يبحث مع وزير الاقتصاد البوسني سبل عودة شركات البوسنة والهرسك للعمل في ليبيا

ليبيا – استعرض عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق الأربعاء الماضي على هامش منتدى سراييفو للأعمال 2018 مع نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بجمهورية البوسنة والهرسك ميركو شاروڤيتش العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وآفاق تطويرها.

ميركو شاروڤيتش أشاد بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي بعمق العلاقات بين البلدين،مؤكداً على أن التواصل بين المسؤولين سيساعد على استئناف العلاقات في المجالات المختلفة.

وأكد ميركو شاروڤيتش على استعداد حكومة بلاده لمتابعة عودة الشركات البوسنية لاستكمال المشاريع المتعاقد على تنفيذها في مجال إنتاج الطاقة والصحة وغيرها والبدء في تفعيل اتفاقيات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتفعيل عمل اللجان المشتركة من خلال إعداد مذكرة تفاهم بين الطرفين.

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