المتوسط:

قامت بلدية شحات، بالبدء في صيانة الهبوطات الموجودة في طرق شوارع مدينة شحات، بالإضافة إلى وضع مادة الأسفلت لكل المناطق المستهدفة والتي تم فيها معالجة الهبوطات وهي كالتالي: بداية شارع عمارات دورين، شارع مركز شرطة شحات، شارع الضمان الاجتماعي، شارع المستشفى، أمام محلات بو دخيل للأعلاف، المدخل الرئيسي لمدينة شحات، أمام مسجد آنس بن مالك «جزيرة الدوران الرئيسية»، المزدوج أمام مدرسة فاطمة الزهراء.

يُشار إلى أنَّ الشركة المنفذة هي شركة هندسة المدن للمقاولات والأعمال الهندسية، وأن الأعمال الجارية الآن لمدخل مدينة شحات في المدخل الغربي من أعمال الطرق وشبكة المياه والصرف الصحي لشركة المجال المعماري للمقاولات.

The post «شحات» تبدأ في صيانة الطرق الرئيسية بالبلدية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية