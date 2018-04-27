إدارة مشروع النهر: أعمال إجرامية أدت لإتلاف 27 بئر في منظومة الحساونة سهل الجفارة

بنغازي 26 أبريل 2018 ( وال ) – استنكرت واستهجنت اللجنة الإدارية لجهاز وتنفيذ مشروع النهر الصناعي، بقوة الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها حقول المياه وخطوط منظومات النهر الصناعي ومساراته بمختلف المواقع والاتجاهات.

وأشار البيان الذي أصدرته إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم 26 أبريل الجاري إلى أن الاعتداءات الأخيرة من سرقة ونهب لبعض حقول الآبار بمنظومة الحساونة سهل الجفارة أدت لإتلاف سبعة وعشرين (27) بئر من آبار المنظومة.

وجاء في البيان أن هذه الاعتداءات التي أثرت وتؤثر سلبا على إنتاج المياه على المناطق والمدن بمختلف ربوع الوطن.

وطالبت إدارة الجهاز الجهات والأجهزة المختصة إلى سرعة التحرك واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على هذه الحقول وتأمين مسارات منظومات المشروع من العبث والنهب والتدمير من قبل المجموعات الخارجة عن القانون وضمان حسن تدفق المياه إلى كافة مدن البلاد.

وورد في البيان أن تلك الأعمال التخريبية نتج عنها إهدار أكثر من 100 ألف متر مكعب من المياه يوميا، وتهديد بتوقف الإمداد المائي إلى أكثر من مدينه يتم إمدادها بالمياه عن طريق هذه المنظومة ناهيك عن الخسائر المادية الجسيمة بالملايين الدينارات.

وأكد البيان على أن الاعتداء على منظومات مشروع النهر الصناعي يمثل اعتداء صارخا على مقدرات الشعب الليبي وتدمير لمعادلة الحياة الطبيعية في ليبيا.

ودعت إدارة الجهاز كل الجهات الرسمية والاعتبارية بتحمل مسؤلياتها كاملة وبشكل عاجل لحماية هذا المشروع الإستراتيجي الذي يمثل المصدر الرئيسي لمياه الشرب ويعطي أكثر من 70% من احتياجات الموطن الليبي منها.( وال – بنغازي) ر ع / س ع

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