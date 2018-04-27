سيالة يؤكد ضرورة تتبع مصادر تمويل الإرهاب

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، على التزام ليبيا بتنفيذ المعايير الدولية لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال سيالة -في كلمة رسمية أمام المؤتمر الدولي “لا أموال للإرهاب” لمكافحة تمويل التنظيمات الإرهابية، والذي انعقد أمس الخميس، بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور 500 خبير و 80 وزيرا بمشاركة من 72 دولة بالعالم – “نحن نؤكد على التزامنا بتنفيذ المعايير الدولية لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأننا نؤمن بأنها طوق النجاة لنا وللجميع أمام التحديات التي تفرضها ظاهرة الإرهاب وتمويله”، مشيرا إلى أن التطور التكنولوجي الذي عرفه العالم خلال السنوات الماضية وما قدمه من سهولة في عمليات نقل وتحويل الأموال بين الدول، وهو الأمر الذي استغلته التنظيمات الإرهابية لتمويل عملياتها الإرهابية، يحتم على الجميع استخدام نفس السلاح في مكافحته.

وشدد سيالة، على أن الوقت قد حان لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية والرقابية المختصة في جميع الدول لرصد وتتبع مصادر تمويل الإرهاب ومراقبة تدفق الأموال الموجهة إلى هذه التنظيمات والجماعات الإرهابية، والعمل على تجفيف منابعها من خلال توحيد قنوات المعلومات والعمل من خلال منظومة دولية واحدة، مطالبا بإنشاء بنك دولي موحد للمعلومات، لتحقيق متابعة دقيقة لعمليات تحويل الأموال المشبوهة.

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