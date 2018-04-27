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الليبية لحقوق الإنسان: شائعات بعض المنابر الإعلامية هدفها إثارة الفتن

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

طالبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان كافة الليبيين الوقوف صفاً واحداً وراء المؤسسات العسكرية في ليبيا.

وقدمت المنظمة في بيان صادر عنها، التهاني للمؤسسة العسكرية بكل مكوناتها ، ولكل الليبيين بعودة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، من رحلة علاج في فرنسا .

كما أكدت المنظمة في بيانها، أن شائعات من بعض المنابر الإعلامية تهدف إلى تقويض الأمن، وإثارة الفتن والفرقة بين الليبيين، ونشر خطاب الكراهية .

هذا وثمنت المنظمة الدور الرئيسي للقوات المسلحة في القضاء على الإرهاب والمساهمة في بناء الأمن والسلام .

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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