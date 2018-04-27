الليبية لحقوق الإنسان: شائعات بعض المنابر الإعلامية هدفها إثارة الفتن

طالبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان كافة الليبيين الوقوف صفاً واحداً وراء المؤسسات العسكرية في ليبيا.

وقدمت المنظمة في بيان صادر عنها، التهاني للمؤسسة العسكرية بكل مكوناتها ، ولكل الليبيين بعودة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، من رحلة علاج في فرنسا .

كما أكدت المنظمة في بيانها، أن شائعات من بعض المنابر الإعلامية تهدف إلى تقويض الأمن، وإثارة الفتن والفرقة بين الليبيين، ونشر خطاب الكراهية .

هذا وثمنت المنظمة الدور الرئيسي للقوات المسلحة في القضاء على الإرهاب والمساهمة في بناء الأمن والسلام .

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