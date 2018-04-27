خارجية الوفاق تبحث مع منظمة الهجرة سبل الحد من ظاهرة الهجرة غير شرعية

ليبيا – شاركت خارجية الوفاق مع المنظمة الدولية للهجرة ووكالة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة برئاسة الاجتماع الثالث للفريق العامل المعني بالهجرة الذي انعقد في طرابلس.

رئيس المنظمة الدولية للهجرة بعثة ليبيا عثمان البلبيسي أكد بحسب الموقع الرسمي للبعثة الأممية أن الإجتماع جاء يهدف اتخاذ خطوات ملموسة في ملف الهجرة غير شرعية التى تعبر من ليبيا .

وأشار البلبيسي إلى ضرورة إيجاد حلول عملية لتقديم العون للإدارة الفعّالة لشؤون الهجرة مع كفالة احترام حقوق الإنسان والحدّ من آثار الهجرة غير النظامية

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