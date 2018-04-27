أمن ديوان رئاسة وزراء الوفاق يناقش الخطط الأمنية بشأن حماية مبنى الديوان

ليبيا – عقد أعضاء هيئة الشرطة التابعون لمكتب أمن وحماية ديوان رئاسة وزراء الوفاق الخميس اجتماعهم الدوري لمناقشة التدابير الأمنية والخطط الموضوعة لحماية مبنى الديوان.

مدير إدارة الشؤون الأمنية لرئيس المجلس الرئاسي أشاد بحسب المكتب الاعلامي التابع للرئاسي بالمجهودات المبذولة لتأمين وحماية مقر الديوان ، موجهاً الشكر لأعضاء هيئة الشرطة المكلفين بعملية التأمين والحماية.

ومن جانبهم أكد أعضاء مكتب الأمن استعدادهم الأمني الكامل للقيام بواجبهم الأمني داخل الديوان وفي جميع المؤسسات الحكومية التابعة للدولة الليبية خدمة للوطن والمواطنين.

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