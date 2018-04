فيديو.. دوري كرة قدم للمهاجرين غير الشرعيين الأفارقة والعرب والأسيويين

المتوسط:

نظم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة، دوري كورة قدم للمهاجرين غير الشرعيين من الجنسيات الإفريقية والأسيوية والعربية، أمس الخميس بمقر الجهاز.

وبحسب بيان للجهاز اليوم الجمعة، شارك في الدوري، فرق من المنظمة الدولية للهجرة، والهيئة الطبية الدولية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأوضح الجهاز، أن مباراة الافتتاح، جمعت بين المهاجرين غير الشرعيين من جنسيتي المغرب و نيجيريا، و كانت في أجواء رائعة في الإثارة والمتعة و الروح الرياضية العالية و انتهت بفوز المغرب بهدف لصفر حيث كان الهدف بتوقيع اللاعب بدر لطفي.

http://almotawaset.com/wp-content/uploads/2018/04/دوري-المهاجرين-غير-الشرعيين.mp4

