«جهاز الهجرة» بطرابلس يُعلن عودة 19 مهاجرًا إلى بلدانهم

أفادَ جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، بأنَّ 19 مهاجراً غير قانوني، بينهم امرأة وطفلها من جنسية غينيا وكوناكري، عادوا إلى بلادهم عبر مطار معيتيقة، وهم من نزلاء مكافحة الهجرة غير القانونية فرع طرابلس طريق السكة.

وأشار الجهاز، خلال منشور له على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنَّ العودة الطوعية تمت عبر مطار معيتيقة الدولي جواً إلى بلادهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

