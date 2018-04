رئيس «المهرجان الدولي» يكرم المشاركون في «بني وليد السياحي»

المتوسط:

نظم مهرجان بني وليد السياحي الدولي، حفل تكريم لكل الوفود التي شاركت بعرض الموروث الشعبي والتقليدي في مهرجان بني وليد السياحي الدولي في دورته السادسة، أمس الخميس.

وبحسب صفحة مهرجان بني وليد السياحي الدولي على الفيس بوك، اليوم الجمعة، تم توزيع شهادات التقدير لكل المشاركين من داخل مدينة بني وليد وخارجها، وقام رئيس اللجنة العليا للمهرجان السياحي الدولي بتكريم عدد من الجهات العامة في المدينة وعدد من المنظمات الخيرية.

