إدراة النهر الصناعي تطالب الجهات الرسمية بحماية المشروع من العبث

استنكرت إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الاعتداء على 27 بئر من آبار منظومة النهر الصناعي وإهدار 100 ألف لتر مكعب من المياه يومياً.

وبينت الإدارة في بيان لها، أن الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها حقول المياه وخطوط منظومة النهر الصناعي ومساراته بمختلف المواقع والاتجاهات، تهدد بتوقف الإمداد المائي عن أكثر من مدينة، إلى جانب الخسائر المادية الجسيمة التي تقدر بالملايين.

وطابت إدارة الجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، الجهات والأجهزة المختصة إلى سرعة التحرك وإتخاد الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على هذه الحقول، إضافة إلى تأمين مسارات منظومات المشروع من العبث والنهب والتدمير من قبل المجموعات الخارجة عن القانون وضمان حسن تدفق المياه إلى كافة مدن البلاد.

وبينت الإدارة في ختام بيانها، بأن الاعتداء على منظومات مشروع النهر الصناعي يمثل اعتداءً خارجياً على مقدرات الشعب الليبي وتدمير لمعادلة الحياة الطبيعية في ليبيا، مما يلزم كافة الجهات الرسمية والاعتبارية بتحمل مسؤلياتها كاملة وبشكل عاجل لحماية هذا المشروع الاستراتيجي الذي يمثل المصدر الرئيسي لمياه الشرب ويعطي أكثر من 70% من احتياجات المواطن الليبي.

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