بلدية بنغازي تسلم معدات طبية لصندوق التضامن الاجتماعي

بنغازي 26 أبريل 2018 ( وال ) – سلمت بلدية بنغازي لصندوق التضامن الاجتماعي فرع بنغازي معدات وأدوات طبية.

وتمثلت الأدوات في عدد مائة وسبعون (170)عكاز وعدد مائة وسبعون (170) كرسي متحرك لذوى الاحتياجات الخاصة.

وتم تسليم المعدات من قبل قسم الخدمات بديوان بلدية بنغازي وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

وتأتى هذه الخطوة بناءاً على تعليمات عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار في إطار الاهتمام بشريحة ذوى الأحتياجات الخاصة لما لها من دور مهم بالاندماج في المجتمع.( وال – بنغازي) ع ط / س ع

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