تفاصيل لقاء سلامة مع موغريني في بروكسل

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أمس الخميس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، في بروكسل، وناقشا آخر مستجدات الأوضاع والحالة الراهنة في ليبيا.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة المكونة من أربع نقاط لليبيا حول المحادثات السياسية والمؤتمر الوطني والدستور والانتخابات التي طرحها الممثل الخاص في سبتمبر 2017، حيث وشدد الجانبان على التعاون المثمر بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم ليبيا وشعبها، بما في ذلك القضايا الإنسانية والتحضير للمؤتمر الوطني والانتخابات.

وأعربت موغيريني عن شكرها، مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لعمل الممثل الخاص للأمم المتحدة في تنفيذ الخطة وفي جهوده الرامية إلى مساعدة الليبيين على تحقيق الوحدة والمصالحة في بلدهم.

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