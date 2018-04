السخرية تحاصر صفحة “النبأ” بعد حذف هاشتاج #حفتر_لن_يعود”

المتوسط- جرجس فكري:

حرص موقع قناة النبأ الفضائية – والتي تبث من تركيا ومملوكة لعبد الحكيم بلحاج المدرج في قوائم الإرهاب- على نشر أخبار تؤكد موت القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر طيلة الفترة الماضية، لكن موقع قناة النبأ تجاهل نبأ عودة ” حفتر ” إلى ليبيا.

وكان موقع ” النبأ ” قد أطلق هاشتاج ( #حفتر_لن_ يعود) على صدر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلا أنه بمجرد عودة المشير خليفة حفتر إلى ليبيا، قام الموقع بحذف الهاشتاج حتى لا يكون دليلا لأكاذيب تم الترويج لها عبر منصته.

ربما تنجح قناة النبأ الفضائية في محو أكاذيبها من ذاكرة موقعها، لكن ذاكرة الليبيين لا تنسى، فقد شهدت صفحة قناة النبأ على مواقع التواصل الاجتماعي هجوما وتعليقات ساخرة من الليبيين بعد عودة المشير خليفة حفتر سالما إلى ليبيا.

المتوسط رصدت تعليقات مشاهدي قناة النبأ في ليبيا، ونقدمها للقارئ دون أي تحريف أو تزوير، حتى يتضح مدى رفض الشارع الليبي للمحتوى المشوه الذي تقدمه القنوات الإخوانية بهدف زعزعة المن ونشر الفوضى في ربوع ليبيا.

تعليقات المشاهدين على الهاشتاج

وكتب منير الجراري تعليقا على صفحة النبأ الفضائية، “لا اعلم في أي اتجاه انتم ذاهبون ولا من وراء قناتكم؟ ولكن الشيء الوحيد الواثق منه إنكم تسبحوا ضد التيار وكل الليبيين الآن يتنقلوا بينكم وبين القنوات الأخرى لمشاهدة ردة فعلكم، أما آن الأوان أن ترجعوا لحضن وطنكم وتبتعدوا عن الأسلوب العقيم وغير المجدي؟ لقد أصبح للدولة جيش ومؤسسات بالرغم من كل المكائد، والشعب ملتف حول قواته المسلحة، لماذا عداؤكم غير مبرر للجيش وقياداته، اللهم لك الحمد والشكر وأتمنى من الله آن ينصر الجيش الليبي على كل بؤر الفساد والخيانة”.

وعلق حازم سالم في أحدى التعليقات على صفحة النبأ الفضائية، ” أحفظوا ماء وجوهكم و كفاكم كذب، ما أحقركم أنتم و كبيركم الأعور الذي علمكم الكذب”.

ووجه صلاح عيسي اتهام لقناة النبأ على صفحتها قائلا “كذابين .. يامتاعين إشاعات لكم أسبوعين تحكو تقولوا راجل مات وحاليا حروب وقتال على منصبه وان ف قبايل ودنيا خشت ف بعضها، انتوا اعترفتوا إن الراجل صمام أمان وان هو نقطه ارتكاز، لو مات هيصير حروب وقتال هذا اكبر دليل إن هو سبب الاستقرار “.

حتى أخبار الرياضة والطقس نالتها السخرية

ولم تخل صفحة قناة النبأ على مواقع التواصل الاجتماعي من التعليقات الساخرة حتى الأخبار الرياضية التي تنشرها الصفحة نالتها السخرية، حيث علق محمد بنيران على خبر فوز الأهلي بنغازي قائلا، ” متأكدين من الخبر بتاع الأهلي وصل للنهائي و لا إشاعة زى موت حفتر !! أرزيني فيكم ما تحطو فيه”.

وعلق مروان القنولي على خبر للطقس على صفحة النبأ قائلا

“منير الجراري السيناريو الأول …. هو حدوث جلطه لقناتكم

السيناريو الثانى …هو لو عندكم دم اتسكرو قناتكم

الثالث … جعلتم الناس تلتف حول القيادة والجيش

السيناريو الأخير … المشيرعرف اللى معه واللى ضدة

اثبتم لنا ان الجيش له قوة استخبارتية قوية لدرجة اكبر الصحف والقنوات لم تستطيع ان تعرف شئ عن حفتر طول الفترة السابقة

وعلى نفس التقرير علق عبدالرحمن الزليتني قائلا

“درجات الحرارة مرتفعه وأهل تاورغاء في العراء والصحراء، والأعور الغرياني الحقير أول أمس يحكي علي المنطقه الشرقيه ويحكي عن الصنديد سيدي المشير وقال عليه أنه ميت….. كم انت كداب أيها الأعور الفرياني واحمق وغبي…. وجميع من يصدق هده القناه.” نصيحه ارجعوا لله واتقوا الله في بلادكم ودينكم فقد شوهتوا للإسلام وهو برئ منكم ومن أفعال المضلين أمثال العور الغريانى الدجال وكلب الكلاب علي الصلابي”

وتعليقا على مداخلة المدعو “عبدالله الكبير”على قناة النبأ التي قال فيها “إذا تماثل حفتر للشفاء فسيستمر في موقفه السابق الرافض لـ اتفاق الصخيرات” قال “سالم سالم” أحد مشاهدي القناة ضاحكا “مبرد وجهك زح مفروض تدفن راسك في تراب زي نعامه بعد كذبكم هذا معاش في مش قلتو ميت سريرا وفارق الحياة والمفتي الاعور الدجال قال حتى حرموه من دفن عدي رقدو ومن راي تحطو ع توم وجيري من هنا لشهر ليرد الدم في وجوهكم”.

ما السيناريوهات المرتقبة إثر عودة حفتر بعد غيابة ؟

وتحت عنوان .. ما السيناريوهات المرتقبة إثر عودة حفتر بعد غيابة ؟

خصصت قناة النبأ ساعات من البث لتناقش هذا السؤال مع كل من هم ضد حفتر، ومن روجوا لموته سرسريا وعلى رأسهم المدعو محمود إسماعيل الذي قال في مداخلته “حفتر انتهى ولن يكون مسؤولا في ليبيا”

فرد عليه جبريل محمد العوامي ضاحكا” سلمولي عالخبير التونسي اللي شاف المشير في المرءاه في المستشفى “.

وعلق صالح عيس البراسي “كذابين .. يامتاعين اشاعات لكم اسبوعين تحكو تقولو راجل مات وحاليا حروب وقتال ع منصبه وان ف قبايل ودنيا خشت ف بعضها، انتو اعترفتو ان الراجل صمام امان وان هو نقطه ارتكاز .. لو مات حيصيرن حروب وقتال هذا اكير دليل ان هو سبب الاستقرار .. تبو تقولو طاغي قولو.. بس ولله واخذ حق ناس واجده انضرت بسبب تفكيركم الاخواني الميت ي فساد .. وربي يحفظه الي خلاكم منزلين روسكم وحرق، الفلفل ف عيونكم”

وعن عاجل نشرته النبأ قالت فيه “الطائرة التي من المفترض أنها تقل حفتروالمتجهة إلى بنغازي هبطت بقاعدة الخروبة قبل إقلاعها مجددا”

رد عليهم أحمد الحسيني ” عــــاجــــل| تم فتح قسم خاص لمجلوطي الفيسبوك واصحاب النزلات الحادة وذلك تزامنا مع عوده المشير البطل الغالي #أهلا_بالمشير”.

وأضافت نودي المغربي ” ياريت تحطو ع الحدث عشان تشوفو جثمان حفتر يا دواعش ياكلاب قاعدلكم والله ماهو متحرك لعند يكملكم.. ويكون في علمك ياقناة الفتن خبر الجلطه الدماغيه اشاعه من حضرة المشير نفسه وجيشه عشان يغطي علي ماشي يدير فيه ف فرنسا ومصر يا أغبياء كليتو المقلب وبجداره ياحميييييير”.

قناة موالية لـ حفتر تبث صورا لوصوله إلى مطاربنينا في بنغازي

وحول خبر وصول المشير بثت القناة خبرا قالت فيه “قناة موالية لـ حفتر تبث صورا لوصوله إلى مطاربنينا في بنغازي”

علق خالد الغاني على الخبر قائلا ” هزمكم المشير حتي إعلاميا بعد ما هزمكم ميدانيا”

