قامت بلدية طرابلس المركز، بتكليف فريق من مكتب شؤون الإصحاح البيئي بأخذ عينات على طول شاطئ البحر المطل عليه البلدية، وذلك استعدادًا لاستقبال موسم الصيف خلال فترة الصيف 2018 بشاطئ البحر.

وأفادت بلدية طرابلس المركز، بأنّه تمَّ إحالة العينات للمختبرات، لإجراء التحاليل اللازمة لتحديد الأماكن الصالحة للسباحة وغير الصالحة للسباحة قبل بدء موسم الصيف، حيث سيتم نشر لوحات إرشادية في المصايف.

