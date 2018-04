بعد الاعتداء على 27 بئرا..هذه مطالب إدارة النهر الصناعي من المسؤولين

المتوسط:

أعربت إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، استنكارها، عقب الاعتداء على 27 بئرا من آبار منظومة النهر الصناعي وإهدار 100 ألف لتر مكعب من المياه يوميا.

وقالت الإدارة في بيان لها اليوم الجمعة، إن الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها حقول المياه وخطوط منظومة النهر الصناعي ومساراته بمختلف المواقع والاتجاهات، تهدد بتوقف الإمداد المائي عن أكثر من مدينة، إلى جانب الخسائر المادية الجسيمة التي تقدر بالملايين.

وطابت إدارة الجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، الجهات والأجهزة المختصة إلى سرعة التحرك واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على هذه الحقول، إضافة إلى تأمين مسارات منظومات المشروع من العبث والنهب والتدمير من قبل المجموعات الخارجة عن القانون وضمان حسن تدفق المياه إلى كافة مدن البلاد.

وأوضحت الإدارة فى بيانها، أن الاعتداء على منظومات مشروع النهر الصناعي يمثل اعتداءً خارجياً على مقدرات الشعب الليبي وتدمير لمعادلة الحياة الطبيعية في ليبيا، مما يلزم كافة الجهات الرسمية والاعتبارية بتحمل مسؤولياتها كاملة وبشكل عاجل لحماية هذا المشروع الاستراتيجي الذي يمثل المصدر الرئيسي لمياه الشرب ويعطي أكثر من 70% من احتياجات المواطن الليبي.

