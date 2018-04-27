لقاء عمل حول الميثاق الأخلاقي الجامعي في كلية التربية في جامعة سرت

سرت 26 أبريل 2018 (وال) – اختتم في كلية التربية بجامعة سرت لقاء عمل تربوي بعنوان ” الميثاق الأخلاقي الجامعي لعضو هيأة التدريس”.

وحضر فعاليات اللقاء الذي عقد الخميس 26 أبريل الجاري وكيل الشؤون العلمية بالجامعة، وأعضاء هيأة التدريس بكليات الجامعة، وعدد من الطلبة والطالبات بالكلية.

وهدف لقاء العمل الذي عقد تحت شعار (بالعلم نتطور وبالأخلاق نرتقي) وأستمر ليومين إلى وضع ميثاق أخلاقيات مهنة التدريس الجامعي في المجال التربوي.

وقدم خلال اللقاء العديد من أوراق العمل التي تتمحور حول أخلاقيات عضو هيأة التدريس والجامعة كمؤسسة تربوية تعمل على ترسيخ مفاهيم الأخلاق والعمل به داخل الجامعة وخارجها. (وال – سرت) ع ط / س ع

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