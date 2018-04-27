مكتب الثقافة سرت ينظم محاضرة حول «دور الأسرة المنتجة في تنمية المجتمع»

المتوسط:

نظّم مكتب الثقافة سرت، مساء أمس الخميس، بقاعة شهداء البنيان المرصوص، بمدينة سرت، محاضرة تثقيفية بعنوان ” دور الأسرة المنتجة في تنمية المجتمع “، ألقاها أحمد لامه، بين فيها أهمية هذه المشروعات اجتماعيا وأكد أنها تعزز دور المرأة الليبية في التنمية وتمكنها اقتصاديا.

وتطرق المحاضر إلى السبل الكفيلة لإنجاح استمرارية نشاط الآسر المنتجة، من خلال مواجهة التحديات التي تواجهها، وسبل الارتقاء بمشاريعها، وتحدث بن لامه عن دور المجتمع في دعمها لتساهم في تحقيق التنمية، وتعزيز ثقافة الإنتاج المحلي.

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