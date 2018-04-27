وفد الجامعات الليبية لدعم جامعة بنغازي في زيارة لقصر المنار

بنغازي 26 أبريل 2018 ( وال ) – زار وفد الجامعات الليبية لدعم جامعة بنغازي قصر المنار ببنغازي ورافق الوفد الزائر، المؤرخ الدكتور فرج نجم.

و اطلع الوفد خلال زيارته التي تمت الخميس 26 أبريل الجاري على الأضرار التي خلفتها الحرب على الجماعات الإرهابية.

وقال المؤرخ الدكتور فرج نجم، تمت هذه الزيارة ضمن زيارة وفد الجامعات الليبية لدعم جامعة بنغازي وتضمنت زيارة قصر المنار للمكانة التاريخية التي يتميز بها القصر.

وتابع نجم قمنا بجولة ميدانية داخل أروقة القصر وقدمنا شرحا وافيا عن القصر ومحتوياته وكيف كانت مراحله عبر السنوات وتوضيح قيمته التاريخية.

وأوضح نجم لقد اطلعنا الوفد وهو يعلم أن القصر وبمكانته وشهرته التاريخية كان مقرا رئيسيا للجامعة الليبية، ليصبح في التسعينيات مقرا لأكاديمية اللغات التابعة لجامعة قاريونس بنغازي حاليا.

يشار إلى أن وفد الجامعات الليبية، لدعم جامعة بنغازي قد وصل صباح الأربعاء الماضي إلى بنغازي وعقد في مدرج كلية العلوم بالجامعة حفل خطابي، وتكون الوفد من مختلف الجامعات الليبية، حيث جاءت هذه الزيارة ضمن حملة دعم جامعة بنغازي “جامعتنا تجمعنا”.( وال – بنغازي) م ك / س ع

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