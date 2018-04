المتوسط:

أطلق جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس حملة تطعيمات تحت شعار “محميون معا” لأطفال المهاجرين غير القانونيين النزلاء لدى مراكز الإيواء.

وتهدف حملة تطعيمات ” محميون معا ” إلى الحفاظ على الأطفال في مراكز الإيواء من الأمراض، كما تشمل الحملة جلسات توعوية لأمهات الأطفال لتعليمهم كيفية الحفاظ على أبنائهن.

