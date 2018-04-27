الليبية لحقوق الإنسان تشارك في احتفالية أطفال تاورغاء

شاركت رئيس المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، حنان الشريف، في احتفالية أطفال تاورغاء التي نظمت في مدرسة جيل المستقبل بمدينة بنغازي بعنوان “أطفال تاورغاء من التهجير إلي العودة”.

وأوضحت المنظمة، أن المشاركة جاءت تلبية لدعوة من المجلس البلدي تاورغاء، حيث تجدد المنظمة تأكيدها على ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لعودة أهالي تاورغاء في أقرب الآجال، وقفا للمعاناة الإنسانية لكل نازحين تاورغاء، محملة المسؤولية كاملة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا علي ما حدث ويحدث لأهالي تاورغاء من انتهاكات جسيمة لحق العودة لديارهم.

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