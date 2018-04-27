جهاز النهر الصناعي : تم إتلاف 27 بئر من آبار المنظومة وهذا ما سيترتب على ذلك

ليبيا – أصدرت اللجنة الإدارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي توضيحا بشأن الإعتداءات المتكررة التي تتعرض لها حقول المياه وخطوط منظومات النهرالصناعي ومساراته في مختلف المواقع والإتجاهات وما شكلته الإعتداءات الأخيرة.

التوضيح الذي صدر أمس الخميس وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منه أشار إلى أن هذه الإعتداءات تمثلت بسرقة ونهب وتخريب لبعض حقول الآبار بمنظومة الحساونة سهل الحفارة وإتلاف لـ27 بئر من آبار المنظومة ما أدى إلى إهدار أكثر من 100 ألف متر مكعب من المياه يوميا وتهديد بتوقف الإمداد المائي إلى أكثر من مدينة يتم إمدادها بالمياه عن طريق هذه المنظومة فضلا عن الخسائر المادية الجسيمة التي تقدر بملايين الدنانير.

وإستنكرت إدارة الجهاز وإستهجنت بقوة الإعتداءات التي أثرت وتؤثر سلبا على إنتاج وتوزيع المياه على المناطق والمدن بمختلف ربوع الوطن مطالبة الجهات والأجهزة المختصة بسرعة التحرك وإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على هذه الحقول وتأمين مسارات منظومات المشروع من العبث والنهب والتدمير من قبل المجموعات الخارجة عن القانون وضمان حسن تدفق المياه إلى كافة مدن البلاد لأن الإعتداء على منظومات مشروع النهر الصناعي إعتداء صارخ على مقدرات الشعب.

وأضاف البيان بأن هذا الإعتداء يمثل تدميرا لمعادلة الحياة الطبيعية في ليبيا ما يعد ملزما لكافة الجهات الرسمية والإعتبارية تحمل مسؤولياتها كاملة وبشكل عاجل لحماية هذا المصدر الرئيسي لمياه الشرب فهو يغطي أكثر من 70% من إحتياجات المواطن الليبي.

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