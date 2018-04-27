مواطن يسلم متحف طلميثة قطعًا أثرية فخارية

طلميثة 27 أبريل 2018 ( وال ) – استلم متحف آثار طلميثة الإثنين الماضي، أربعة قطع أثرية فخارية كان قد وجدها المواطن الليبي، جمعة إبراهيم بكار.

وبحسب المكتب الإعلامي بمصلحة الآثار، أن المواطن عثر على القطع الأثرية شرقي مدينة طلميثة بالقرب من شاطئ البحر، كما سلم المواطن أداتي نقش مصنوعة من الحديد عثر عليها من منطقة بطة بجانب سيرة أثرية.

وأوضح مدير متحف طلميثة، أشرف الورفلي أن القطع الأثرية المستلمة سيتم تحديد العصور التي تعود لها من خلال دراستها من قبل الباحثين الأثريين.

وأكد الورفلي بأن مثل هذه الخطوة التي قام بها المواطن تعد تشجيعًا لدور المواطنين في المحافظة على مورثنا الثقافي وعرضها في أحد المتاحف الليبية.( وال – طلميثة) رع / س ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال