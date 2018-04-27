المتوسط:

استقبلت وزارة التعليم متمثلة في وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام «عادل جمعة»، ورئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني «عادل الزنداح» ومدير إدارة شؤون الجامعات «جمال الفردغ» والاحتياط العام «عبد الفتاح الفاضلي» والدراسات العليا «سعيد معيوف»، ومدير مركز ضمان الجودة ومدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم «مسعودة الاسود» ومدير مكتب المتابعة «سمية راشد» ومستشار الوزير لشؤون التعليم العالي «عبد المنعم أبولائحة» ورئيس اتحاد طلبة ليبيا «محمد القبلاوي»، ورئيس قسم الخدمات بالوزارة ورئيس اتحاد طلبة جامعة طرابلس، اليوم الخميس, وفد رؤساء الجامعات عند عودتهم من زيارة جامعة بنغازي.

وضم الوفد الذي ترأسه رئيس جامعة سبها « مسعود الرقيق»، رؤساء جامعات ( الزاوية – نالوت – المرقب – فزان – الزنتان – المفتوحة – غريان) والكاتب العام لجامعة طرابلس.

وكان وفد رؤساء الجامعات قد قام بزيارة لجامعة بنغازي استمرت على مدى يومين متتالين بهدف دعم مشروع إعمار جامعة بنغازي وتوحيد البرامج التعليمية المشتركة. وإيصال رسالة مفادها إن التعليم سيكون دوما بعيد عن كل التجاذبات السياسية.

The post «تعليم الوفاق» تستقبل رؤساء الجامعات المشاركين في «إعمار جامعة بنغازي» appeared first on صحيفة المتوسط.

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