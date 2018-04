المتوسط:

نشر المكتب الإعلامي للقوات المسلحة الليبية مشاهد مصورة من مراسم استقبال القائد العام المشير خليفة حفتر لحظة وصوله لمطار بنينا ببنغازي الدولي أمس الخميس.

وعكست المشاهد المصورة مدى حفاوة ترحاب واستقبال مهيب من قبل قادة الجيش والفعاليات الليبية.

يذكر إن المشير خليفة حفتر قد وصل أمس الخميس إلا ليبيا بعد إتمام علاجه في فرنسا.

The post الجيش الليبي ينشر لقطات مصورة لمراسم استقبال” حفتر” بمطار بنينا ببنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية