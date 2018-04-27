طبي طبرق يجري عملية استئصال دقيقة بنجاح

تمكن طاقم قسم النساء والولادة بمركز طبرق الطبي، أمس الخميس، من إجراء عملية استئصال دقيقة لحالة مرضية تبلغ من العمر ” 36 ” عاماً، كانت تعاني من وجود كيس علي المبيض الأيمن.

وأوضح المكتب الإعلامي للمركز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن عملية استئصال المبيض أجريت بنجاح من قبل استشاري أمراض نساء وتوليد الدكتورة مبروكة، و الدكتورة أسماء، واستشاري الجراحة دكتور ميكولا، وفريق الطاقم الطبي المصاحب من تمريض وتخدير وفنيين “.

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