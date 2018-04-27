إيطاليا: القبض على "داعشي إفريقي" قادم من ليبيا

أعلنت الشرطة الإيطالية أن عناصرها تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي يدعى الحاج توري (21 عاما) يحمل الجنسية الغامبية دخل إلى إيطاليا عبر قوارب للهجرة غير الشرعية عن طريق السواحل الليبية وكان ينوي القيام بعمليات دهس في الشوارع الإيطالية.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإيطالية فرانكو غابريلي في مؤتمر صحفي أمس الخميس في مدينة نابولي إن الإرهابي المقبوض عليه طلب اللجوء السياسي من مسؤولي المدينة وهو مبايع لتنظيم داعش الإرهابي وقد ألقي القبض عليه من طرف فرقة لمكافحة الإرهاب يوم 20 أبريل الجاري.

وأضاف المسؤول الإيطالي إن الشرطة اكتشفت مبايعته لأبي بكر البغدادي زعيم داعش من خلال شريط فيديو مصور عبر موقع تليغرام وفيه طلب لدهس عدد من المارة في الشوارع الإيطالية.

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