صنع الله يبحث عودة نشاطات الشركات الايطالية والبريطانية لاستكشاف النفط في ليبيا

ليبيا – بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الخميس مع شركة النفط البريطانية BP وشركة ENI الإيطالية أهمية استئناف نشاطاتها الاستكشافية التي توقفت في الفترة الماضية بسبب الظروف التي مرت بها البلاد.

وأعربت الشركتين بحسب الموقع الرسمي للمؤسسة الوطنية للنفط عن رغبتهما الأكيدة للعودة السريعة لاستكمال أنشطتها الاستكشافية التي توقفت.

ومن جانبها أكدت مؤسسة النفط على استعدادها التام لتقديم كل المساعدات والتسهيلات اللازمة لتمكين هذه الشركات من العودة لمزاولة مختلف أنشتطها.

الاجتماع ضم كل من رئيس تطوير أعمال الاستكشاف والإنتاج أندرو ماك اوسلان،المستشار العام للاستكشاف والشؤون القانونية في شركة النفط البريطانية BP وروي افري ،نائب الرئيس التنفيذي للتفاوض تشيرو بقانو ،المدير التنفيذي لمنطقة شمال افريقيا في شركة ENIأنطونيو بانزا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية