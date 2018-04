مستشفى الجلاء ببنغازي تنظم دورة تدريبية للأطباء الجدد

المتوسط:

نظمت مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازى دورة تدريبية للأطباء الجدد لتدريبهم على كيفية استخدام التنفس الاصطناعي بالطرق الصحيحة واستعمال الأجهزة الحديثة في علاج المرضى.

وأكد أستاذ أمراض الجهاز التنفسي بمستشفى الهواري العام محمد زيو،” إننا نسعى من خلال هذه الدورة لتدريب 24 طبيبا على استعمال الجهاز التنفسي بالطرق الصحيحة”.

وأضاف زيو، ” إن مستشفى الجلاء للحوادث والجراحة يتزايد عليه أعداد المترددين من المرضى، ومنهم من يحتاج إلى التنفس الاصطناعي”.

