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فتحي المجبري يرحب بعودة القائد العام والاستقبال الذي لقيه

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

أصدر عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فتحي المجبري بيانا رحب فيه بعودة القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر إلى أرض الوطن والإستقبال الكبير الذي حظي به بعد عودته من رحلة إلى عدة بلدان أوروبية وعربية .

كما استنكر المجبري في بيانه حملة الإشاعات التي أطلقتها قنوات تابعة لما يعرف بتيار الإسلام السياسي حول رحلة المشير وغيابه عن الوطن معتبرا إياها محاولة لبث الفتن والفرقة بين أبناء ليبيا.

كما أشاد عضو الرئاسي بوحدة صف وتماسك القوات المسلحة والشعب الليبي في وجه هذه الحملة المغرضة .

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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