وزير «تعليم الوفاق» يستعرض نتائج أعمال لجنة «دراسة مخرجات كليات التربية»

استعرض وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبد الجليل، اليوم الخميس, نتائج أعمال اللجنة الفنية العلمية المكلفة بدراسة وتقييم مخرجات كليات التربية واقتراح الحلول المناسبة لتطويرها، مؤكدًا بأن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الوزارة الشاملة لإصلاح وتطوير المنظومة التعليمية.

وقال الوزير,إن خطوات إصلاح وتطوير نظام التعليم في ليبيا بدأت بتعديل مناهج مرحلة التعليم الأساسي والثانوي، معربًا عن أمله في أن تنتهي الوزارة هذا العام من مشروع الإصلاح بمرحلة التعليم الاساسي وأن يخصص العام المقبل لإصلاح مرحلة التعليم الثانوي، لافتاً الى أن تغيير المناهج وتحسينها بمرحلة التعليم الأساسي والثانوي لا تكفي دون تجويد مخرجات كليات التربية ,مبرزًا بذلك حاجة التعليم العالي لخطوات جادة للإصلاح قائلاً :”لو صلح التعليم الجامعي صلحت قطاعات الدولة كافة”.

وبين عبدالجليل بأن سبب اهتمام الوزارة بكليات التربية بعينها دون غيرها من مرحلة التعليم الجامعي هو ارتباط كليات التربية بالتحديثات والتعديلات التي تجرى على مناهج التعليم الأساسي والثانوي, مؤكدًا على ضرورة أعطى كليات التربية أكبر قدر من الاهتمام والعناية والتمييز.

وأثنى الوزير خلال الاجتماع الذي عقد بمقر مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بطرابلس، والذي حضره وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام «عادل جمعة»، والأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ” عبد المنعم ابولائحة” ورئيس وأعضاء اللجنة العلمية لتقييم مخرجات كليات التربية, على الجهد المبذول من قبل اللجنة، ﻻفتا إلى أن نجاح نتائج أعمال اللجنة يعد الخطوة الأولى في مراحل إصلاح التعليم الجامعي ، متمنيا التوفيق للجنة في أداء أعمالها بما يسهم في وضع تصور شامل لتطوير مخرجات كليات التربية وبما يتناسب مع احتياجات قطاع التعليم والقطاعات الأخرى على حد قوله.

ومن جانبه قدم رئيس اللجنة المكلفة بدراسة وتقييم مخرجات كليات التربية الدكتور “عبدالله فضل” ملخصاً لنتائج أعمال اللجنة مؤكدًا بأن اللجنة خلصت بعد الاطلاع على برنامج كليات التربية وتوصيات ورشة العمل المنعقدة بالخصوص وعلى برامج كليات التربية العربية والدولية إلى جملة من النتائج التي تبين بحسب وصفه ضعف في مخرجات كليات التربية, وكذلك في مكوناتها الأساسية سواء في عدد الاقسام أو التخصصات و ضعف في مؤهلات أعضاء هيئة التدريس.

وأكد ” فضل” بأن اللجنة عكفت على إعداد تصور جديد لتطوير كليات التربية من خلال الاستفادة من الندوات والدراسات وورش العمل وبعد الاطلاع على بعض التجارب في هذا المجال , مشيرًا الى أن اللجنة راعت عند إعدادها للتصور تلافي نقاط الضعف والقصور ووضع برنامج موحد لكل الكليات من رؤى ورسالة وأهداف محدودة تحقق الهدف الأساسي للكلية باعتبارها المؤسسة المسؤولة عن إعداد المعلمين في ليبيا.

وأضاف “فضل” بأن اللجنة قد وضعت هيكل تنظيمي وإداري وأكاديمي يتضمن الأقسام والدراسات العليا ونظام الدراسة والتقويم وشروط قبول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في كليات التربية.

