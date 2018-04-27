صبراتة.. رياض الأطفال الخاصة.. إيجابيات وسلبيات ومقترحات

عين ليبيا

نظم قسم رياض الأطفال الخاصة بمكتب التعليم الخاص أمس الخميس حلقة حوار “واقع رياض الأطفال الخاصة ببلدية صبراتة” وتضمنت الحلقة محاور:

هذا وقدم رئيس وحدة رياض الأطفال الخاصة سمية محمود المنوبي والمشرف المتابع لرياض الأطفال بالمكتب مسعودة محمد الدباشي عرضاً مرئياً مدعماً بالشرح عن محاور الحلقة.

عدد الأطفال ونسبتهم، عدد الخريجين والراغبين في العمل من تخصص رياض الأطفال، توفر المباني، رغبة مالكي الرياض في التعاون والتطوير، قناعة أولياء الأمور بأهمية الروضة.

مؤهل المربيات، عدم امتلاك تراخيص، ضيق مساحة المبنى، نقص الألعاب وعنصر الترفيه، عدم وجود مناهج موحدة، نقص التهوية والإضاءة.

وحضر الحلقة مراقب التعليم علي عمر يحيى وقدم كلمة وجملة من الملاحظات وأكد على اهتمام المراقبة برياض الأطفال وحرصها على متابعة عملها والتزام المراقبة بتطبيق لوائح وأذونات التراخيص للمراقبات بما تحدده لائحة وزارة التعليم بشأن منح أذونات العمل بالرياض.

كما حضر الحلقة الحوارية مدير مكتب التعليم الخاص ورئيس وحدة التفتيش التربوي المكلف بصبراتة والدكتور صلاح المسلاتي والدكتور عبد السلام محمد سالم عن جامعة صبراتة ومدير مكتب التعليم الخاص ومديرو رياض الأطفال الخاصة وعدد من المهتمين والمتابعين.

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