حفتر : ليبيا لابد أن تكون خالية من المجموعات التي تعكر صفو الليبيين

أكد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، في كلمة له أمس عقب عودته إلى مدينة بنغازي، أكد أن ليبيا لابد أن تكون خالية من المجموعات التي تعكر صفو الليبيين، في إشارة إلى الجماعات الإرهابية.

وأضاف المشير حفتر في كلمة له عقب وصوله الى مطار بنينا يوم امس أن الجيش لم يهتز ولم يخترق في المحنة الأخيرة.

وأضاف المشير حفتر أن المؤسسة العسكرية أثبتت تماسكا خلال المدة الماضية، رغم الدعايات المشبوهة والمغرضة والأموال التي دفعت في ذلك من أجل إحداث زعزعة داخل المؤسسة، كما وأشاد بحصول الجيش الليبي على المرتبة التاسعة أفريقيا في مدة قليلة.

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