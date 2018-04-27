جهاز النهر يطالب الحكومة والبلديات بضرورة حماية منظومته

قال مدير المكتب الإعلامي لجهاز النهر الصناعي، توفيق الشويهدي، الجمعة، إن الجهاز يبعث برسالة تحذير للحكومة وللجهات الأمنية كافة والبلديات بأن يقوموا بحماية منظومة آبار المياه وخطوطها.

وطمأن الشويهدي في تصريح، للرائد، المواطنين في المناطق التي تصلها مياه النهر بأنه لن تنقطع المياه خلال هذه الفترة عن مناطقهم، مشيراً إلى أن مهندسي المنظومة ومشغليها يقومون بواجبهم في تشغيل المنظومة رغم الظروف والصعاب والتهديدات التي يواجهونها في مقار أعمالهم.

ودعا البلديات في منطقة جبل الحساونة وسهل الجفارة وبلديات طرابلس وضواحيها إلى تحمل المسؤولية في الحفاظ على منابع وخطوط النهر من النهب والسرقة والتخريب الذي يطالها.

وأضاف قائلاً، إنه من بين 479 بئراً هي أعداد آبار منظومة جبل الحساونة سهل الجفارة خُرّبت 100 بئر منها والتي تسببت في ضياع ما يقارب 100 ألف متر مكعب من المياه يومياً.

وكان جهاز النهر الصناعي قد حذر، الخميس، من توقف الإمداد المائي لأكثر من مدينة يتم إمدادها بالمياه من المنظومة؛ نتيجة عمليات التخريب التي تطال آبارها.

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