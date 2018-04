بلدية مزدة تقيم المسابقة المنهجية الأولى لعام 2018

المتوسط:

أقيم في مدرسة حي أبي سبيط، ببلدية مزدة المسابقة المنهجية الأولى لهذا العام بتنظيم مكتبي التعليم الأساسي ومكتب النشاط بمراقبة التعليم مزدة.

وحصلت ثانوية أبو غرة في المسابقة التي أقيمت الأربعاء، على الترتيب الأول بالمسابقة على مستوى التعليم المتوسط بالمراقبة. فيما تحصلت مدرسة الشهيد عمر المختار على الترتيب الأول على مستوى التعليم الأساسي للصف التاسع، وتحصلت مدرسة خديجة أم المؤمنين، على الترتيب الأول على مستوى التعليم الأساسي للصف السادس.

الجدير بالذكر أنه أشرف على تنظيم هذا النشاط مدير مكتب شؤون التعليم الأساسي، عباس محمد ابو القاسم، ومدير مكتب النشاط المدرسي، فرج شويشين.

وحضر فعاليات المسابقة مدير مكتب التوجيه التربوي، بشير أحمد عبدالنبي، والمشرف العام بمراقبة التعليم عبدالسلام كجمان، ونخبة من مدراء المؤسسات التعليمية.

