إجدابيا تحتفل بوصول المشير الي أرض الوطن

العنوان-إجدابيا احتفلت مدينة إجدابيا ليلة أمس الخميس برجوع المشير خليفه بالقاسم حفتر سالما الي أرض الوطن حيث جابت الاحتفالات والمسيرات المدينة تعبيرا من الأهالي وشباب مدينة إجدابيا والاجهزة الامنية بفرحهم وابتهاجهم بسلامة المشير. هذاوكانت الاحتفالات بمشاركة وتأمين غرفة عمليات إجدابيا و مجموعة عمليات الردع وكتيبة 101 مشاة وكتيبة 152 مشاة وأهالي مدينة إجدابيا.
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صحيفة العنوان الليبية
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