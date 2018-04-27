لواء 153 المجحفل توكرة يتجهز لحفل تخرج الدفعة “51” من الكلية العسكرية

العنوان-توكرة

قامت وحدة الإطفاء ” الدفاع المدني ” التابعة للغرفة الأمنية بمديرية أمن توكرة بالتعاون مع اللواء المجحفل 153 توكرة بإمرة اللواء مفتاح شقلوف بتجهيز والإشراف علي نظافة العربات والآليات والمدرعات والسيارات العسكرية المطقمة للمشاركة في العرض العسكري في الاحتفال بتخريج الدفعة 51 من الكلية العسكرية بتوكرة .

وقال مدير وحدة الاعلام بمديرية أمن توكرة خليل البرغثي للعنوان : إن هذا يأتي في إطار التعاون الدائم والوثيق بين الأجهزة الأمنية بتوكرة والتكاثف في الجهود فيما بينهم علي كافة الأصعدة المعلوماتية و اللوجستية والخدمية.

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