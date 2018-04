صنع الله يبحث عودة نشاطات الشركات الإيطالية والبريطانية لاستكشاف النفط في ليبيا

المتوسط:

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، مع شركة النفط البريطانية BP وشركة ENI الإيطالية أهمية استئناف نشاطاتها الاستكشافية التي توقفت في الفترة الماضية بسبب الظروف التي مرت بها البلاد.

وأبدت الشركتان رغبتهما للعودة السريعة لاستكمال أنشطتها الاستكشافية التي توقفت.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط على استعدادها التام لتقديم كل المساعدات والتسهيلات اللازمة لتمكين هذه الشركات من العودة لمزاولة مختلف أنشتطها.

وحضر الاجتماع أندرو ماك اوسلان رئيس تطوير أعمال الاستكشاف والإنتاج، وروي افري المستشار العام للاستكشاف والشؤون القانونية في شركة النفط البريطانية BP، وتشيرو بقانو نائب الرئيس التنفيذي للتفاوض وأنطونيو بانزا المدير التنفيذي لمنطقة شمال افريقيا في شركة ENI

كما حضر الاجتماع أيضاً كل من أبو القاسم شنقير والعماري محمد عضوي مجلس الإدارة، ومجموعة من المدراء العامين ومدراء الإدارات ومستشارين من المؤسسة الوطنية للنفط.

